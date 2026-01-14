Новости

Иркутск вошел в число самых популярных направлений для путешествий на каникулах

Авиакомпания S7 Airlines подвела итоги перевозок в новогодние праздники. В число самых популярных направлений, куда люди летали в период с 29 декабря по 11 января, стал город Иркутск.

«Самыми популярными направлениями из Москвы во время каникул стали Новосибирск, Сочи, Улан-Удэ, Иркутск и Санкт-Петербург. Лидером среди международных направлений из столицы стал Стамбул», – сообщил перевозчик.

Что касается самого крупного сибирского аэропорта Толмачево в Новосибирске, то из него чаще всего люди летали в Иркутск, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск и Владивосток. При этом самым востребованным международным направлением стал Пекин.

С 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно авиакомпания перевезла 460 тысяч пассажиров на более чем 3,5 тысячах рейсов. Средняя загрузка кресел составила 94,5%, что стало абсолютным рекордом для данного периода.


