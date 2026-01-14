Прямые рейсы из Иркутска в Санью запустят с 22 февраля

Авиакомпания «ИрАэро» с 22 февраля запустит прямые рейсы из Иркутска в китайский город Санью, который расположен на юге острова Хайнань. Перелеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах SSJ 100.

Туристы смогут посетить пляжи Ялунвань и Дадунхай, остров Уцзычжоу, где заняться дайвингом, парк «Край света», Центр буддизма «Наньшань», увидеть 108-метровую статую Гуаньинь и другие достопримечательности.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 27 тысяч рублей, время в пути – 6 часов 50 минут. Вылеты из Иркутска будут выполняться по воскресеньям, в обратную сторону – по понедельникам.