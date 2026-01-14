Дом культуры в селе Оек превратили в многофункциональный центр

Капитальный ремонт Дома культуры завершили в селе Оек Иркутской области. Объект превратили в многофункциональный центр.

Фото: минстрой Иркутской области

«Четырехэтажное здание площадью более 5,4 тысячи квадратных метров преобразилось полностью. За время работ была отремонтирована кровля, заменены все окна и двери, обновлены фасады. Внутри проведена комплексная модернизация: капитальный ремонт всех помещений, полная замена систем электроснабжения, освещения и вентиляции», – пояснили в региональном минстрое.

Появилось три новых специализированных кабинета: для занятий хореографией, фотостудия и театральная студия, что позволит значительно разнообразить досуговую и образовательную деятельность для детей и взрослых. Для обеспечения доступной среды оборудован пандус, а перед центральным входом заасфальтирована площадка.

Фото: минстрой Иркутской области

Фото: минстрой Иркутской области

Все строительные работы завершены в полном объеме. В настоящее время проводится окончательная комплектация помещений необходимым оборудованием и мебелью, завершается установка специализированного оснащения для новых студий.

Ремонтные работы проводились в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры и модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры». Общий объем финансирования из областного бюджета составил 245 миллионов рублей.