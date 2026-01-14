Новости

Впервые в истории сразу три команды из Иркутской области поучаствуют в фестивале КВН

Сразу три команды из Приангарья впервые в истории одновременно отправятся на международный фестиваль КВН «КиВиН-2026». Он пройдет в январе в Сочи.

«Для каждой из команд это важный этап творческого пути и шанс проявить себя на одной из самых престижных юмористических площадок страны, куда ежегодно съезжаются до 500 команд. Участие сразу трех коллективов стало возможным в том числе благодаря развитию движения КВН в регионе и поддержке партнеров», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На фестиваль отправятся «Сборная Иркутской области», состоящая из выпускников ИГУ, «Каре» – команда Байкальского государственного университета, «Тридцатьвосьмые» – молодой коллектив, созданный на основе команд ИГУ и ИрГАУ.

«Желаю нашим командам успешных выступлений. Пусть этот опыт откроет новые творческие перспективы», – резюмировал губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
