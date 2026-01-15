Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 11 678,3701 руб/1 г золота и 216,7900/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 678,3701 руб.

1 грамм серебра - 216,7900 руб.

1 грамм платины - 6 032,3701 руб.

1 грамм палладия - 4 756,6802 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2501 р. (0,14%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6600 р. (1,72%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8700 р. (0,23%) .