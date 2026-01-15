Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Экономику России ожидает стагнация в ближайшие годы — прогноз Всемирного банка
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 января: 11 678,3701 руб/1 г золота и 216,7900/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 678,3701 руб.
  • 1 грамм серебра - 216,7900 руб.
  • 1 грамм платины - 6 032,3701 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 756,6802 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,2501 р. (0,14%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,6600 р. (1,72%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8700 р. (0,23%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 28,5902 р. (0,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
