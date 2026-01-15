Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина

Ведущие экономисты и общественные деятели, опрошенные Институтом Столыпина, считают, что Россия сможет вернуться к активному экономическому росту не ранее 2030 года. Половина респондентов уверена, что ускорение экономики произойдет не раньше, чем через пять лет. Лишь 4,2% ожидают подъема уже в 2026 году, а 20,8% прогнозируют рост в 2027-м. Ещё столько же экспертов называют 2028 год возможным годом начала интенсивного развития.
Эти оценки косвенно подтверждаются прогнозами Минэкономразвития РФ, которое предсказывает умеренный рост экономики вплоть до 2028 года.
Пессимизм экспертов объясняется несколькими факторами:
- структурными проблемами, такими как необходимость длительного инвестиционного цикла, переоснащения и перераспределения ресурсов из оборонного сектора;
- внешними условиями, включая зависимость от сроков окончания специальной военной операции (СВО), снятия или смягчения санкций, а также открытия зарубежных рынков;
- внутренней политикой, связанной с текущей моделью «имитационного» развития и политикой «охлаждения» экономики, последствия которой будут ощущаться ещё несколько лет.
Оптимистично настроенные участники опроса связывают возможный рост с быстрым завершением СВО и нормализацией международных отношений. Однако эти ожидания были сформированы до января 2026 года, и текущая ситуация изменилась.
Опрос проводился в декабре 2025 года, в нём приняли участие 50 членов и экспертов Столыпинского клуба — ведущих российских экономистов, представителей бизнеса, власти и общественности. Результаты были представлены на закрытом заседании клуба 17 декабря.
Ранее эксперты Всемирного банка прогнозировали стагнацию российской экономики в ближайшие годы. Ожидается рост ВВП на 0,8% в 2026 году и 1% в 2027 году, что ниже июньских оценок 2025 года (1,2%). Фактический рост в 2025 году составил всего 0,9%, тогда как в 2024 году экономика демонстрировала более позитивную динамику — рост 4,3%.