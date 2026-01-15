Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина

Ведущие экономисты и общественные деятели, опрошенные Институтом Столыпина, считают, что Россия сможет вернуться к активному экономическому росту не ранее 2030 года. Половина респондентов уверена, что ускорение экономики произойдет не раньше, чем через пять лет. Лишь 4,2% ожидают подъема уже в 2026 году, а 20,8% прогнозируют рост в 2027-м. Ещё столько же экспертов называют 2028 год возможным годом начала интенсивного развития.

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Фото https://pixabay.com/

Эти оценки косвенно подтверждаются прогнозами Минэкономразвития РФ, которое предсказывает умеренный рост экономики вплоть до 2028 года.

Пессимизм экспертов объясняется несколькими факторами:

- структурными проблемами, такими как необходимость длительного инвестиционного цикла, переоснащения и перераспределения ресурсов из оборонного сектора;
- внешними условиями, включая зависимость от сроков окончания специальной военной операции (СВО), снятия или смягчения санкций, а также открытия зарубежных рынков;
- внутренней политикой, связанной с текущей моделью «имитационного» развития и политикой «охлаждения» экономики, последствия которой будут ощущаться ещё несколько лет.

Читайте также:

«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
14 января 2026
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
14 января 2026

Оптимистично настроенные участники опроса связывают возможный рост с быстрым завершением СВО и нормализацией международных отношений. Однако эти ожидания были сформированы до января 2026 года, и текущая ситуация изменилась.

Опрос проводился в декабре 2025 года, в нём приняли участие 50 членов и экспертов Столыпинского клуба — ведущих российских экономистов, представителей бизнеса, власти и общественности. Результаты были представлены на закрытом заседании клуба 17 декабря.

Ранее эксперты Всемирного банка прогнозировали стагнацию российской экономики в ближайшие годы. Ожидается рост ВВП на 0,8% в 2026 году и 1% в 2027 году, что ниже июньских оценок 2025 года (1,2%). Фактический рост в 2025 году составил всего 0,9%, тогда как в 2024 году экономика демонстрировала более позитивную динамику — рост 4,3%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Итоги 2025. Прогнозы 2026":
Все материалы сюжета (52)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес