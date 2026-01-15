Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина

Ведущие экономисты и общественные деятели, опрошенные Институтом Столыпина, считают, что Россия сможет вернуться к активному экономическому росту не ранее 2030 года. Половина респондентов уверена, что ускорение экономики произойдет не раньше, чем через пять лет. Лишь 4,2% ожидают подъема уже в 2026 году, а 20,8% прогнозируют рост в 2027-м. Ещё столько же экспертов называют 2028 год возможным годом начала интенсивного развития.

Фото https://pixabay.com/

Эти оценки косвенно подтверждаются прогнозами Минэкономразвития РФ, которое предсказывает умеренный рост экономики вплоть до 2028 года.

Пессимизм экспертов объясняется несколькими факторами:

- структурными проблемами, такими как необходимость длительного инвестиционного цикла, переоснащения и перераспределения ресурсов из оборонного сектора;

- внешними условиями, включая зависимость от сроков окончания специальной военной операции (СВО), снятия или смягчения санкций, а также открытия зарубежных рынков;

- внутренней политикой, связанной с текущей моделью «имитационного» развития и политикой «охлаждения» экономики, последствия которой будут ощущаться ещё несколько лет.

Оптимистично настроенные участники опроса связывают возможный рост с быстрым завершением СВО и нормализацией международных отношений. Однако эти ожидания были сформированы до января 2026 года, и текущая ситуация изменилась.

Опрос проводился в декабре 2025 года, в нём приняли участие 50 членов и экспертов Столыпинского клуба — ведущих российских экономистов, представителей бизнеса, власти и общественности. Результаты были представлены на закрытом заседании клуба 17 декабря.

Ранее эксперты Всемирного банка прогнозировали стагнацию российской экономики в ближайшие годы. Ожидается рост ВВП на 0,8% в 2026 году и 1% в 2027 году, что ниже июньских оценок 2025 года (1,2%). Фактический рост в 2025 году составил всего 0,9%, тогда как в 2024 году экономика демонстрировала более позитивную динамику — рост 4,3%.