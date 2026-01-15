Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Как отличить легальную инвестиционную компанию от мошенников?

Перед принятием решения об инвестировании средств важно убедиться в легальности деятельности компании. Мошенники часто размещают на своих сайтах информацию о лицензиях, создавая видимость официальной работы, однако подлинность такого документа можно проверить лишь в официальном реестре регулятора. Как не попасться на уловки злоумышленников рассказала начальник управления по развитию клиентского опыта «Альфа-Капитала» Маргарита Бурдукова.

«Перед тем, как инвестировать, убедитесь, что компания действительно работает легально. Мошенники часто размещают на своих сайтах красивые лицензии и даже указывают номера настоящих компаний, но это не делает их честными игроками рынка. Настоящую лицензию можно проверить только на официальном сайте Банка России в реестре участников рынка. Если компании там нет, то перед вами мошенники», – говорит эксперт.

Обратите внимание стоит и на сайт: дешевый дизайн, ошибки, подозрительный адрес – все это повод насторожиться.

«Пять минут проверки помогут сохранить ваши деньги и спокойствие», – заключает Маргарита Бурдукова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
