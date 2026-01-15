«Аэрофлот» вводит ежедневные рейсы в Китай с конца марта

С 29 марта авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает частоту регулярных авиарейсов по основным направлениям в Китай, переходя на ежедневное сообщение из московского аэропорта Шереметьево в три ключевых города КНР: Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Полёты будут осуществляться на современных самолётах Boeing 777-300ER, сообщает Ассоциация туропв России (АТОР).

По маршруту Москва—Пекин рейсы SU204/SU205 теперь выполняются каждый день, увеличиваясь с четырёх до семи вылетов в неделю. Аналогично ситуация складывается и на рейсах Москва—Шанхай SU208/SU209. Третье направление Москва—Гуанчжоу тоже становится ежедневным.

Авиакомпания ожидает значительного роста спроса на билеты благодаря удобному расписанию и комфорту больших дальнемагистральных самолётов. Билеты уже доступны в продаже: стоимость перелёта туда-обратно в экономическом классе варьируется следующим образом: в Пекин — от 42,5 тысяч рублей, в Шанхай — от 40,7 тысяч рублей, в Гуанчжоу — от 24,6 тысяч рублей.