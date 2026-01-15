Новости

Инфляция в России стремительно разогналась до 1,26% за две недели. Что дальше?

За первые двенадцать дней нового года, совпадающих с праздничным периодом, потребительские цены в России резко выросли на 1,26%, свидетельствуют данные Росстата.Это значительно превышает показатели предыдущего периода (рост составил всего лишь 0,2%). Согласно данным Министерства экономического развития, годовое значение инфляции на 12 января достигло уровня 6,27%, поднявшись с показателя 5,65% предыдущей недели.

Аналитики называют произошедший рост цен рекордным, поскольку всего за 12 дней показатель увеличился на 1,26%, тогда как Центральный банк ориентируется на цель удержания годовой инфляции в пределах 4%. Основной причиной столь быстрого удорожания называется повышение НДС и тарифов на коммунальные услуги. Вместе с тем наблюдается значительное превышение даже наиболее осторожных прогнозов.

При этом эксперты уверены, что полный эффект от увеличения налоговой нагрузки ещё не раскрылся полностью. Многие предприятия могли временно воздерживаться от индексации стоимости продукции, отложив этот процесс на ближайшие недели после новогодних каникул.

Особенную опасность представляет риск возникновения вторичных последствий. Быстрый рост цен формирует у производителей и потребителей инфляционные ожидания. Эксперты указывают, что на таком фоне вероятность снижения ключевой ставки Центральным банком в феврале существенно снижается.

Напомним, 19 декабря 2025 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) до уровня 16%. При этом многие считали, что на фоне ослабления годовой инфляции, которая уже почти в три раза ниже ключевой ставки, последняя будет уменьшена хотя бы на 1 п.п.


