Бум IPO принес убытки

Подавляющее большинство российских компаний, осуществивших первичное публичное размещение (IPO) в течение последних двух лет, продемонстрировали снижение стоимости своих акций. Как следует из подсчетов «Известий», из 18 новых публичных эмитентов только пять смогли показать рост, в то время как бумаги остальных ушли в минус относительно цены размещения.

Среди компаний, чьи акции значительно потеряли в стоимости, – производитель алкоголя «Кристалл», онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру», IT-компания «Диасофт» и сервис каршеринга «Делимобиль». Наибольший рост, в свою очередь, показали застройщик «Группа АПРИ» и «Озон Фармацевтика». Акции компании «Дом.РФ», вышедшей на IPO в конце ноября, также продемонстрировали повышение.

О буме IPO эксперты начали говорит в 2023 году. Среди главных причин: высокие процентные ставки и желание улучшить имидж компании. В начале 2025 года котировочный лист Московской биржи пополнили 14 новых эмитентов, сумевших привлечь свыше 80 млрд рублей. Для сравнения – за весь 2022 год в России на IPO решилась только компания Whoosh.