В Иркутской области энергопотребление рухнуло на 5,9% из-за запрета майнинга и теплой зимы

По итогам 2025 года потребление электроэнергии в Иркутской области уменьшилось до 67,6 млрд кВт∙ч, сократившись на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Одной из основных причин стало введение официального запрета на добычу криптовалют и мягкая погода зимой, сообщил региональный министр жилищно-коммунальной политики и энергетики Анатолий Никитин на заседании Комиссии по вопросам предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Встречу провёл первый зампред областного правительства Андрей Соковиков, сообщили в пресс-служб регионального правительства.

Сообщается также, что в первой половине января 2026 года число технических сбоев на линиях энерго- и теплосетей сократилось на 30%.

Однако ограничения негативно отразились на финансовых результатах местных энергетических компаний. Так, ещё весной 2025 года Иркутская электросетевая компания заявила, что понесла убыток порядка 800 млн рублей в связи с запретом майнинга в холодное время года. Но эти убытки по итогам года могут оказаться еще больше, предупреждал заместитель генерального директора по технологическому подключению ИЭСК Сергей Ересов. По его словам, в результате запрета майнинга в зимний период в Иркутской области было высвобождено 320 мегаватт электроэнергии, однако решить проблему энергодефицита в регионе это не помогло. «Эта проблема – системная. Она есть, она осталась – и за счет запрета майнинга не решилась».

Как заявил губернатор Игорь Кобзев осенью 2025 год, для решения проблемы энергодефицита разрабатывается комплекс мер, включая строительство новых генерирующих объектов в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, а также обустройство двухполюсной передачи постоянного тока из центральной части ОЭС Сибири на юго-восток. До возведения таких объектов регион не рассматривает вопрос о снятии круглогодичного запрета добычи криптовалюты, который в целом дает положительный эффект: в прошлом отопительном периоде он позволил снизить потребление мощности белого майнинга на 320 МВт, что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов. Также ограничения позволяют обеспечить более надежную работу распределительных сетей при пиковых нагрузках в периоды аномально низких температур.

Напомним, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Иркутской области сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.