Как сэкономить на ипотеке?

Ипотечный кредит в современной реальности зачастую становится единственным способом приобрести жилье, но долгие выплаты и проценты создают ощутимую финансовую нагрузку. К счастью, существуют законные способы уменьшить переплату и сделать ежемесячные платежи комфортнее. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» собрал все инструменты экономии в одном материале — от государственных программ до банковских механизмов.

Налоговый вычет: возвращение части потраченных денег

Налоговый вычет при покупке жилья — это возможность уменьшить налог на доходы (НДФЛ) или вернуть часть уже уплаченного налога.

Вычет доступен налоговым резидентам РФ — тем, кто живет в России не менее 183 дней в году и платит НДФЛ (обычно 13 % с зарплаты, аренды и других доходов). Его регулирование закреплено в статье 220 Налогового кодекса РФ.

Имущественный налоговый вычет предоставляется единожды в жизни. Его лимиты различаются: 2 млн рублей — для вычета за покупку недвижимости, 3 млн рублей — за уплаченные ипотечные проценты. Соответственно, максимально можно вернуть 260 тыс. рублей (13 % от 2 млн) за приобретение жилья и 390 тыс. рублей (13 % от 3 млн) за проценты по ипотеке. В сумме это дает до 650 тыс. рублей при использовании обоих видов вычета в рамках установленных лимитов.

Для получения вычета необходимо подать декларацию 3‑НДФЛ либо воспользоваться упрощенным порядком через личный кабинет Федеральной налоговой службы.

Материнский капитал: снижение суммы задолженности по кредиту

Материнский капитал — еще один инструмент снижения ипотечной нагрузки. В 2025 году его размер составлял:

за первого ребенка — 630 967 рублей;

за второго (если не получали за первого) — 833 800 рублей;

за второго (при получении за первого) — +202 833 рублей

Чтобы направить средства на погашение ипотеки, следует подать заявление в Социальный фонд через портал Госуслуг или в отделении фонда, указав целевое назначение средств — уменьшение основного долга по ипотечному кредиту. После поступления денежных средств банк скорректирует график платежей: либо снизит размер ежемесячного взноса, либо сократит общий срок кредита.

Важно помнить, что после погашения части долга за счет материнского капитала закон обязывает выделить доли детям в приобретенном жилье в течение шести месяцев после полного погашения кредита и снятия обременения с квартиры.

Государственная поддержка многодетных семей

Многодетные семьи могут получить до 1 млн рублей на погашение ипотеки — сумма складывается из двух выплат:

федеральной (450 тыс. рублей) — доступна во всех регионах РФ, если третий или последующий ребенок родился с 01.01.2019 по 31.12.2030, а ипотечный договор заключен до 01.07.2031;

региональной (до 550 тыс. рублей) — предоставляется по правилам конкретного субъекта РФ (включая сроки рождения детей, заключения ипотеки и требование о проживании в регионе).

Заявление на получение федеральной субсидии можно подать через банк, где оформлена ипотека, либо напрямую в ДОМ.РФ. К заявлению необходимо приложить свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие наличие ипотечного кредита. Заявление на получение региональной субсидии подается заемщиком самостоятельно через отделение МФЦ. Важное преимущество программы — субсидия не зависит от уровня дохода семьи и не требует последующего возврата средств.

Рефинансирование ипотеки: снижаем ставку

Рефинансирование, или перекредитование, представляет собой получение нового кредита с целью погашения уже имеющегося. Ключевая особенность в том, что новый кредит обычно выдают на условиях выгоднее прежних: с более низкой процентной ставкой, увеличенным сроком выплат или возможностью объединить несколько кредитов в один.

Основная цель такого шага — оптимизировать ежемесячные платежи и сократить общую сумму переплаты по кредиту.

Подробнее о рефинансировании кредитов Примсоцбанк рассказал в отдельном материале.

Дополнительные способы экономии

Существует и ряд других возможностей снизить расходы по ипотечному кредиту. Досрочное погашение кредита — эффективный способ уменьшения общей переплаты, поскольку внесение дополнительных сумм в счет погашения основного долга сокращает базу для начисления процентов. Законодательство не ограничивает заемщиков в праве осуществлять досрочное погашение ипотечного кредита.

Разумный подход к страхованию также может принести экономию. В некоторых банках действуют собственные услуги по снижению фиксированной ставки. В Примсоцбанке, например, за оформление страхования жизни и здоровья, процентная ставка по кредиту снижается.

Кроме того, стоит обратить внимание на партнерские программы банков и застройщиков, которые иногда предлагают процентные ставки ниже рыночных на конкретные жилые комплексы.

«Экономия на ипотеке требует системного подхода, — отмечает Ткачук Илья Владимирович, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». — Начните с проверки права на государственные льготы: налоговый вычет, материнский капитал, субсидии для многодетных семей. Часто заемщики не используют все доступные им инструменты».

Что важно помнить

Перед принятием решений по оптимизации ипотечных платежей важно проконсультироваться с банком и проверить актуальность условий программ на официальных ресурсах. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» предоставляет полную информацию о льготных ипотечных программах, ФНС — о порядке получения налогового вычета, СФР — об условиях использования материнского капитала и субсидий. Необходимо учитывать, что рыночные условия и государственные программы периодически обновляются. Поэтому перед подачей любых заявок следует проверять актуальность информации.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с ипотечными продуктами Примсоцбанка и их условиями можно на официальном сайте. Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015