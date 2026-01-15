Банки обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиентов: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: банки обяжут отчитываться о снятии наличных без согласия клиентов, для пенсионных накоплений введут гарантию по доходам, энергопотребление в России снизилось впервые за четыре года, а из Иркутска запустят прямые рейсы в Санью. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Антимошеннические отчеты

ЦБ России введет новую форму ежеквартальной отчетности для банков и платежных организаций, которая будет фиксировать все случаи мошеннического снятия наличных через банкоматы. Сообщать придется как об очевидных кражах, так и операциях, на которые клиент согласился под влиянием обмана. Отчет должен содержать данные о фактически совершенных мошеннических операциях, которые банк не смог заблокировать, а также о тех, что удалось предотвратить. Кроме того, придется рассказать и о принятых мерах для отражения афер. Правила планируется запустить с 2027 года.

Гарантия по пенсионным накоплениям

Госдума приняла в первом чтении законопроект о гарантированном доходе от пенсионных накоплений. Цель документа – гарантировать, что пенсионные накопления гражданина будут увеличиваться за счет инвестиционного дохода, даже если в течение года страховые взносы работодателя временно не поступали, например, из-за технических процедур. Предполагается формирование специального резерва для последующего отражения на индивидуальных лицевых счетах граждан расчетного инвестиционного дохода по этим суммам.

Снижение энергопотребления

После четырех лет стабильного роста потребление электроэнергии в России по итогам 2025 года снизилось, пусть и на небольшое значение – 1,1%. Аналитики связывают изменения с рекордно теплой погодой в среднем по году и замедлением темпов роста экономики. Вместе с тем отмечается рост стоимости электроэнергии на оптовом рынке: на это повлияли индексация цен на газ и удорожание угля. В 2026 году прогнозируется увеличение потребления электричества в пределах 1,3%.

Популярные для путешествий

Авиакомпания S7 Airlines подвела итоги перевозок в новогодние праздники. В число самых популярных направлений, куда люди летали в период с 29 декабря по 11 января, стал город Иркутск. «Самыми популярными направлениями из Москвы во время каникул стали Новосибирск, Сочи, Улан-Удэ, Иркутск и Санкт-Петербург. Лидером среди международных направлений из столицы стал Стамбул», – сообщил перевозчик.

Из Иркутска в Санью

Авиакомпания «ИрАэро» с 22 февраля запустит прямые рейсы из Иркутска в китайский город Санью, который расположен на юге острова Хайнань. Перелеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах SSJ 100. Стоимость перелета в одну сторону составит от 27 тысяч рублей, время в пути – 6 часов 50 минут. Вылеты из Иркутска организуют по воскресеньям, в обратную сторону – по понедельникам.