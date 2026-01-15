Школьницы из Шелехова стали призерами онлайн шоу «Аlюментарно»

В 2025 году научный марафон РУСАЛа за 4 месяца проехал 18 городов и поселков России, где живут семьи металлургов и шахтеров компании. Ярким завершением девятого сезона стало онлайн шоу «Аlюментарно», в котором приняли участие более 6 тысяч школьников страны. «РУСАЛфестиваль#НАУКА» проводится с 2016 года.

«Аlюментарно» - итоговая интеллектуальная викторина, которые была основана на знаниях, полученных детьми во время мастер-классов и научных шоу фестиваля, а также касалась интересных фактов из истории, информатики, математики, физики и химии. Участникам важно было ответить на каждый вопрос за 1 минуту и набрать наибольшее количество баллов. Вступить в онлайн-битву за главные призы викторины - умный робот LOONA, планшет Xiaomi Pad 7 и портативный фотопринтер Xiaomi Portable Photo Printer Pro - могли школьники до 18 лет, проживающие в городах, где работают предприятия РУСАЛ.

Самыми активными в Alюментарно стали школьники из Иркутской области и Республики Коми.

А результаты оказались такими:

1 место — Машкова Екатерина, Ухта

2 место — Машукова Арина и Машукова Алиса, Шелехов

4 место — Шевцов Артур, Краснотурьинск

5 место — Южакова Милана, Кандалакша

6 место — Роман Маликов, Волгоград

«Поздравляем победителей! Приятно, что дети, которые живут в городах и поселках ответственности РУСАЛа, активно интересуются наукой, читают научно-популярные книги, посещают интеллектуальные шоу. Это позволяет уверенно участвовать не только в викторине фестиваля, а также в других образовательных программах и конкурсах РУСАЛа. 2026 год только стартовал, а компания предлагает любознательным школьникам новые возможности для развития. К примеру, до 30 января можно заявиться для участия в олимпиаде «13 элемент. Aлхимия будущего». Для этого нужно зайти на карьерный портал компании и заполнить заявку. Призы и подарки для победителей будут так же приятными», - отметила Елена Южакова, директор департамента региональных связей компании РУСАЛ.

В 2025 году «РУСАЛфестиваль#НАУКА» посетило 44 000 гостей. Команде проекта помогли организовать мероприятия 550 волонтеров. Впервые для взрослой аудитории состоялись лекции известных ученых России, занимающихся исследованиями в области астрономии, физики и промышленного дизайна.