Отельеров Иркутской области ждут штрафы за непредоставление отчетов о деятельности

Агентство по туризму Иркутской области напомнило о штрафах, которые грозят отельерам региона в случае непредоставления по годовой и ежемесячной формам сведений о деятельности средств размещения № 1-КСР. Информацию ндолжны направить все владельцы гостиниц независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

«Годовой отчет необходимо предоставить в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области до 2 февраля 2026 года включительно. Ежемесячный отчет предоставляется по 5-й рабочий день после отчетного периода», – напомнили в агентстве.

В случае непредоставления отчетов отельерам грозят штрафы: должностным лицам – от 10 000 до 20 000 рублей, юридическим – от 20 000 до 70 000 рублей.

Электронные бланки доступны по ссылке. Заполнение форм должно осуществляться в соответствии с указанными инструкциями.