Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Отельеров Иркутской области ждут штрафы за непредоставление отчетов о деятельности

Читайте также:

Количество путешествий по России за 2025 год выросло всего на 1%
15 января 2026
«Аэрофлот» вводит ежедневные рейсы в Китай с конца марта
15 января 2026

Агентство по туризму Иркутской области напомнило о штрафах, которые грозят отельерам региона в случае непредоставления по годовой и ежемесячной формам сведений о деятельности средств размещения № 1-КСР. Информацию ндолжны направить все владельцы гостиниц независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

«Годовой отчет необходимо предоставить в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области до 2 февраля 2026 года включительно. Ежемесячный отчет предоставляется по 5-й рабочий день после отчетного периода», – напомнили в агентстве.

В случае непредоставления отчетов отельерам грозят штрафы: должностным лицам – от 10 000 до 20 000 рублей, юридическим – от 20 000 до 70 000 рублей.

Электронные бланки доступны по ссылке. Заполнение форм должно осуществляться в соответствии с указанными инструкциями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес