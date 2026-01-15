Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

«Лента» планирует запустить дискаунтеры

Читайте также:

«Шоколадница» в этом году закрыла более 10% своих заведений в Москве
30 декабря 2025
Российский экспорт макаронных изделий за десять месяцев вырос более чем на 20%
29 декабря 2025

Российский ритейлер «Лента» планирует запустить сеть собственных дискаунтерных магазинов. Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомые с планами компании, принадлежащей «Севергрупп» Алексея Мордашова. Представитель торговой группы от комментариев отказался.

«Для запуска группа может использовать уже существующие в ее распоряжении бренды», – сказал «Известиям» топ-менеджер крупной торговой сети, знакомый с планами «Ленты». Ранее, в ноябре 2025 года, компания подала заявку на регистрацию товарных знаков «Семья» и «Семья гипервыгода».

Новый шаг рассматривается как часть стратегии развития группы, которая предполагает увеличение выручки до 2,2 трлн рублей к 2028 году. Запуск дискаунтеров может помочь оптимизировать операционные процессы и привести к единообразию портфель активов, состоящий из нескольких приобретенных за последние годы региональных сетей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес