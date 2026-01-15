«Лента» планирует запустить дискаунтеры

Российский ритейлер «Лента» планирует запустить сеть собственных дискаунтерных магазинов. Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомые с планами компании, принадлежащей «Севергрупп» Алексея Мордашова. Представитель торговой группы от комментариев отказался.

«Для запуска группа может использовать уже существующие в ее распоряжении бренды», – сказал «Известиям» топ-менеджер крупной торговой сети, знакомый с планами «Ленты». Ранее, в ноябре 2025 года, компания подала заявку на регистрацию товарных знаков «Семья» и «Семья гипервыгода».

Новый шаг рассматривается как часть стратегии развития группы, которая предполагает увеличение выручки до 2,2 трлн рублей к 2028 году. Запуск дискаунтеров может помочь оптимизировать операционные процессы и привести к единообразию портфель активов, состоящий из нескольких приобретенных за последние годы региональных сетей.