Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Иран и Израиль через Москву обменялись обещаниями не нападать первыми — WP

Иран и Израиль обменялись посланиями через Москву, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, обе стороны заверили друг друга в нежелании наносить первые удары. Однако Тегеран остаётся обеспокоен намерениями администрации Дональда Трампа, передаёт РБК.

В конце декабря, за несколько дней до начала массовых протестов в Иране, Израиль при посредничестве России связался с Тегераном и пообещал не нападать первым. В ответ Иран заявил, что воздержится от превентивного удара, сообщили собеседники газеты.

Читайте также:

Трамп уверяет, что казни и убийства в Иране прекратились
15 января 2026
Эр-Рияд запретил США использовать своё небо для удара по Ирану
14 января 2026

Иранские чиновники положительно восприняли эти сигналы, но сохраняют тревогу из-за США. По их мнению, несмотря на искренность Израиля, американская сторона может нанести удар по Ирану в координации с Тель-Авивом, пока израильские войска ведут операции против ливанской «Хезболлы».

Израильский телеканал Kan сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в разговоре с Владимиром Путиным попросил передать Ирану, что Израиль не намерен нападать, чтобы предотвратить возможный превентивный удар Тегерана.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, из-за чего подтвердить число жертв беспорядков затруднительно.

14 января Трамп заявил, что получил информацию о прекращении гибели демонстрантов и отсутствии планов казней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес