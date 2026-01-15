Иран и Израиль через Москву обменялись обещаниями не нападать первыми — WP

Иран и Израиль обменялись посланиями через Москву, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, обе стороны заверили друг друга в нежелании наносить первые удары. Однако Тегеран остаётся обеспокоен намерениями администрации Дональда Трампа, передаёт РБК.

В конце декабря, за несколько дней до начала массовых протестов в Иране, Израиль при посредничестве России связался с Тегераном и пообещал не нападать первым. В ответ Иран заявил, что воздержится от превентивного удара, сообщили собеседники газеты.

Иранские чиновники положительно восприняли эти сигналы, но сохраняют тревогу из-за США. По их мнению, несмотря на искренность Израиля, американская сторона может нанести удар по Ирану в координации с Тель-Авивом, пока израильские войска ведут операции против ливанской «Хезболлы».

Израильский телеканал Kan сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в разговоре с Владимиром Путиным попросил передать Ирану, что Израиль не намерен нападать, чтобы предотвратить возможный превентивный удар Тегерана.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Иранские власти ограничили доступ к интернету и мобильной связи, из-за чего подтвердить число жертв беспорядков затруднительно.

14 января Трамп заявил, что получил информацию о прекращении гибели демонстрантов и отсутствии планов казней.