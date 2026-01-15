Трамп уверяет, что казни и убийства в Иране прекратились

Президент США Дональд Трамп объявил, что в Иране закончились случаи насильственных смертей среди протестующих. Такое заявление американский лидер сделал в Белом доме, пояснив, что информация поступила из проверенных источников, передаёт РБК.

«От моих доверенных информаторов я узнал, что убийство мирных демонстрантов остановлено. Оно полностью прекратилось. Никаких казней больше не планируют», — объяснил Трамп.

Он подчеркнул, что поступившие сведения убедительны и проверены. Когда журналисты попросили раскрыть источник полученной информации, Трамп уклончиво ответил: «Получатели данных сообщили, что казней и убийств больше не предвидится. Вы скоро сами получите подтверждение этому факту».

На вопрос журналистов, означает ли это отказ от военной операции против Ирана, Трамп указал на готовность выждать развитие событий: «Сейчас мы наблюдаем за обстановкой. Я принял важное известие от тех, кому доверяю. Возможно, наша позиция изменится позже, исходя из обстоятельств».

Ранее Трамп заявлял, что примет необходимые меры, если иранские власти перейдут границы дозволенного, применяя силу против митингующих.