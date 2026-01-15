Названы города Иркутской области с самым большим потребление электроэнергии домохозяйствами

«Иркутскэнергосбыт» представил второй выпуск рейтинга энергопотребления территорий. На этот раз компания проанализировала уровень энергопотребления в городских населенных пунктах региона и выяснила, какие города по итогам девяти месяцев 2025 года «светят» ярче всего.

Первые места антирейтинга распределились неожиданным образом – их заняли не крупные, а более компактные города. В пятерку наиболее энергозатратных по среднему потреблению на один лицевой счет вошли Киренск, Слюдянка, Усть-Илимск, Усть-Кут и Тайшет.

Самым «затратным» городом стал Киренск. В месяц на один лицевой счет в среднем здесь приходится 587,75 кВт*ч. От Киренска почти не отстают жители Слюдянки с результатом 583,83 кВт*ч. Уже заметно меньше лидеров, но все еще солидный показатель в Усть-Илимске. Жители этого северного города используют ежемесячно 499,27 кВт*ч. На 4 месте Усть-Кут с показателем 460,05 кВт*ч. и замыкает пятерку лидеров антирейтинга энергопотребления Тайшет. Здесь каждый месяц на лицевой счет в среднем приходится чуть более 447 кВт*ч.

«Возможные причины высокого потребления в небольших городах – старый жилой фонд с плохой теплоизоляцией, строительство новых домов с низкой энергоэффективностью, использование электричества как единственного источника для отопления», – комментируют энергетики.

А если посмотреть на общегородское потребление за девять месяцев 2025 года, то картина меняется.

Здесь на первые места предсказуемо вырываются крупнейшие населенные пункты региона. Цифры впечатляющие. Иркутск – абсолютный рекордсмен. 778,9 млн кВт*ч. Такого объема достаточно, чтобы каждый житель столицы области круглосуточно в течение 273 дней, включая летний сезон, держал включённым мощный обогреватель.

На втором месте – северная столица Иркутской области: жители Братска за 9 месяцев израсходовали серьезный объем, но до лидера им все равно далеко – братчане потратили «всего» 284,3 млн кВт*ч.

На третьем месте Ангарск – 198,5 млн кВт*ч. Далее идет Усть-Илимск – 137,8 млн кВт*ч. Примечательно, что этот город фигурирует и в первом варианте при сравнении среднего потребления на одно домохозяйство.

Далее Усолье-Сибирское – 115,9 млн кВт*ч.