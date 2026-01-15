Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Несколько стран НАТО направляют военных в Гренландию после угроз Трампа

Несколько европейских государств приняли решение направить военных в Гренландию на фоне обострившихся споров с США относительно статуса острова. Politico сообщило, что Германию, Швецию, Францию, Норвегию, Нидерланды и Канаду объединяет общая задача — усилить оборону региона перед лицом возможных притязаний со стороны американской администрации, передаёт РБК.

Немецкое Министерство обороны подтвердило отправку 13 немецких военнослужащих в город Нуук, столицу Гренландии. Представитель немецкого оборонного ведомства заявил, что миссия направлена на изучение возможностей возможного сотрудничества в области обеспечения безопасности в Арктике, в частности в области морских операций.

Французские власти также выразили свое намерение присоединиться к европейским усилиям по защите территории Гренландии, о чем сообщила французская пресса со ссылкой на неназванные источники.

Шведское правительство уточнило, что небольшие группы офицеров вооруженных сил Швеции прибудут в Гренландию для участия в совместных мероприятиях в рамках датской программы подготовки «Операции арктического стража». Эта программа инициирована Копенгагеном, и помимо собственно Датского королевства, ей активно содействуют союзники по Североатлантическому альянсу.

Вооруженные силы Норвегии присоединились к общей инициативе, направляя два небольших отряда военных для укрепления позиций на острове.

Министерство обороны Дании открыто высказалось о масштабировании своего военного присутствия в Гренландии, заявив, что к учениям привлекаются самолеты, корабли и солдаты, а также контингенты союзников по НАТО.

Читайте также:

Рынок акций Венесуэлы взлетел на 130% после ареста Мадуро
14 января 2026
Трамп заявил, что нежелание Гренландии присоединиться к США — это их проблема
14 января 2026

По информации изданий Politico и Bloomberg, идея формирования международной миссии получила поддержку и со стороны НАТО. Предполагается, что новая структура будет носить символичное название «Арктический страж» и призвана стать инструментом поддержки стабильности в Арктическом регионе.

Причины принятия коллективных решений объясняются озабоченностью заявлением Дональда Трампа о важности контроля над территорией Гренландии для национальной безопасности США. Ранее американский президент  отдал приказ Объединённому командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию, сообщило The Mail on Sunday.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция в Венесуэле ":
Все материалы сюжета (27)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес