Иркутский «Фармасинтез» будет поставлять препараты в Азербайджан

Компания «Фармасинтез» из Иркутска прошла проверку соответствия производства требованиям надлежащей производственной практики. Полученный сертификат по ее итогам позволит поставлять продукцию в Азербайджан.

«Производственная площадка АО "Фармасинтез" в Иркутске успешно прошла GMP-инспекцию регуляторного органа Азербайджанской Республики, получив сертификат, подтверждающий соответствие производственных процессов требованиям надлежащей производственной практики Good Manufacturing Practice», – сообщили в компании.

Во время аудита была оценена система фармацевтического качества, организация производственных процессов, производственная документация, валидация, контроль сырья и готовой продукции.

По результатам инспекции производственная площадка АО «Фармасинтез» признана соответствующей регуляторным требованиям. Теперь компания может регистрировать и продавать препараты на национальном рынке Азербайджана.