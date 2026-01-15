ЦБ РФ заставит банки детально рассказывать о каждом украденном рубле

С 2027 года российские банки и финансовые учреждения будут обязаны представлять ежеквартально специальные отчёты о мошеннических операциях по снятию наличных средств через банкоматы. Соответствующее предложение опубликовано на официальном портале Банка России, сообщает РБК.

Новый регламент предполагает сбор детальных сведений обо всех эпизодах незаконного вывода средств с карточных счетов клиентов, в том числе в ситуациях, когда владелец счёта добровольно соглашается перевести средства под воздействием обмана. Документы будут формироваться всеми организациями, выдающими банковские карты и обслуживающими электронные кошелки.

Структура отчета предусматривает разделение на два блока:

1. Фактические мошеннические транзакции, допущенные банковской системой и выявленные позднее самими пострадавшими пользователями.

2. Подозрительные попытки снятия наличных, которые своевременно распознаны и оперативно заблокированы сотрудниками банка.

Помимо фиксации самих эпизодов неправомерного вывода средств, кредитные организации должны дополнительно представить информацию о мерах собственной защиты. Например, если банк подозревает мошеннический характер операции, клиенту отправляется оповещение, а снятие наличных ограничивается на срок до 48 часов с максимальным дневным лимитом в размере 50 тысяч рублей.

Специальный раздел отчетности отведён гражданам, находящимся в особом списке Центрального банка — лицам, ставшим жертвами или возможными объектами мошенничества. Им установлен максимальный месячный лимит на снятие наличных в размере 100 тысяч рублей.

Банк России предложил внести поправки и пожелания по документу до 26 января текущего года.