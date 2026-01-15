Бюджет «Чебурашки 2» перевалил за миллиард, сборы бьют рекорды

Фильм «Чебурашка 2» режиссёра Дмитрия Дьяченко обошёлся производителям почти в полтора миллиарда рублей (1 499 492 792 руб.) согласно официальным данным Единого федерального реестра киноиндустрии (ЕАИС). Прокат начался 1 января 2026 года, и картина мгновенно установила рекорды сборов в новогодние праздники, сообщает РБК.

Уже к вечеру среды, 14 января, фильм собрал впечатляющие 5,1 млрд рублей, собрав более 2,7 миллиона зрителей. Его коммерческий успех заметно опережает аналогичные проекты той же прокатной волны: мультфильмы «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина вместе заработали чуть более 2,1 млрд рублей.

Продюсер проекта Эдуард Илоян объясняет успех фильма качеством сценария и эффективной рекламной кампанией, которая оказалась масштабнее кампании первой части. Сам режиссёр Дмитрий Дьяченко уверенно называет продолжение настоящей русской классикой.

Первая часть «Чебурашки», вышедшая в январе 2023 года, остаётся абсолютным чемпионом отечественного кинопроката, заработав 6,7 млрд рублей при бюджете 849 млн рублей.