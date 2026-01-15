Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Все материалы сюжета

Бюджет «Чебурашки 2» перевалил за миллиард, сборы бьют рекорды

Фильм «Чебурашка 2» режиссёра Дмитрия Дьяченко обошёлся производителям почти в полтора миллиарда рублей (1 499 492 792 руб.) согласно официальным данным Единого федерального реестра киноиндустрии (ЕАИС). Прокат начался 1 января 2026 года, и картина мгновенно установила рекорды сборов в новогодние праздники, сообщает РБК.

Уже к вечеру среды, 14 января, фильм собрал впечатляющие 5,1 млрд рублей, собрав более 2,7 миллиона зрителей. Его коммерческий успех заметно опережает аналогичные проекты той же прокатной волны: мультфильмы «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина вместе заработали чуть более 2,1 млрд рублей.

Продюсер проекта Эдуард Илоян объясняет успех фильма качеством сценария и эффективной рекламной кампанией, которая оказалась масштабнее кампании первой части. Сам режиссёр Дмитрий Дьяченко уверенно называет продолжение настоящей русской классикой.

Первая часть «Чебурашки», вышедшая в январе 2023 года, остаётся абсолютным чемпионом отечественного кинопроката, заработав 6,7 млрд рублей при бюджете 849 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес