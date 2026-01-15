Новости

Экс-начальника Гидрометцентра в Иркутске будут судить за растрату бюджетных средств

Уголовное дело, возбужденное по факту растраты, рассмотрит суд в Иркутске. Фигурантами стали бывший начальник регионального Гидрометцентра м его заместитель.

По данным региональной прокуратуры, в декабре 2024 года руководитель вместе с сообщницей, являвшейся его заместителем по финансам и экономике, организовали незаконную выдачу четырем подчиненным выплаты в размере 80 тыс. рублей без издания соответствующего приказа.

«Работники учреждения, не осведомленные о преступном характере деяния, из полученных средств передали по 50 тысяч рублей наличными обвиняемому через его пособницу. Таким образом мужчина с целью личного обогащения растратил вверенные ему средства учреждения в общей сумме 200 тыс. рублей», – отметили в прокуратуре.

Кроме того, в этот же период сообщница по схожей схеме похитила более 270 тыс. рублей, организовав начисление пяти подчиненным сотрудникам стимулирующих выплат в завышенном размере при отсутствии необходимых документов.

Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Иркутска.


