Страховой рынок России вернется к росту в 2026 году

В 2026 году ожидается восстановление страхового рынка России. Согласно новому исследованию агентства «Эксперт РА», доходы страховщиков достигнут суммы около 3,865 триллиона рублей, продемонстрировав прирост на 4–6% по сравнению с показателями 2025 года. В 2025 году наблюдалось некоторое снижение объемов сбора страховых взносов на 1–2%, составивших около 3,687 трлн рублей, главным образом из-за падения спроса на полисы добровольного медицинского страхования (ДМС), обязательного автострахования (ОСАГО) и страхования жизни, сообщает газета "Ведомости".

Эксперты отрасли солидарны в положительном прогнозе. Директор по трансформации «Росгосстрах» Дмитрий Ларин выразил уверенность, что рынок вернет темпы роста до уровня 6–7% в следующем году. Страхование вряд ли покажет взрывной рост, считает вице-президент «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, поскольку существенных драйверов для расширения отдельных секторов экономики в 2026 году не видно. Тем не менее, вице-президент «Ренессанс Страхование» Владимир Залужский полагает, что отрасль способна увеличить объемы сборов примерно на 10%, хотя его собственная компания рассчитывает опережать среднерыночную динамику.

Прогноз Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и «Ингосстраха» еще более оптимистичен: они ожидают совокупный рост премии на рынке в диапазоне 10–15%. Ведущие игроки уверены, что основную роль сыграет сегмент страхования жизни, демонстрирующий стабильную положительную динамику, как отметила директор Центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.