Аномальные температуры на 15 градусов ниже нормы ждут жителей Иркутска

В ближайшие сутки Иркутск охватят аномальные морозы: они задержатся на несколько суток. Пониженные температуры прогнозируются и на других территориях Приангарья.

«16-20 января в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7-15 градусов ниже климатической нормы», – предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В областном центре температура ближайшей ночью составит -27...-29 градусов, в пригородной зоне до -31 градуса, днем -22...-24 градуса.

По области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -42...-47 градусов, наиболее мощные холода -50...-55 градусов прогнозируются в северных и верхнеленских районах .