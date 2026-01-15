Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
«Посадка» отечественной экономики оказалась не слишком управляемой и не очень «мягкой» — ИНП РАН
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
Аномальные температуры на 15 градусов ниже нормы ждут жителей Иркутска

В ближайшие сутки Иркутск охватят аномальные морозы: они задержатся на несколько суток. Пониженные температуры прогнозируются и на других территориях Приангарья.

«16-20 января в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7-15 градусов ниже климатической нормы», – предупредили в ГУ МЧС России по региону.

В областном центре температура ближайшей ночью составит  -27...-29 градусов, в пригородной зоне до -31 градуса, днем -22...-24 градуса.

По области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -42...-47 градусов, наиболее мощные холода -50...-55 градусов прогнозируются в северных и верхнеленских районах .


