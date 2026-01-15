Кого искали работодатели в 2025 году?

Эксперты hh.ru выяснили, какие профессиональные компетенции и «мягкие» навыки оказались самыми востребованными.

В 2025 году работодатели указали в вакансиях, открытых в СФО, более тысячи различных навыков, которые они хотели бы видеть в кандидатах.

Самым востребованным «мягким» навыком стала способность работать в команде – его упоминали 64,3 тыс. раз, что составляет 3% от всех требований, указанных в вакансиях.

На втором месте оказалось деловое общение: 40,9 тыс. упоминаний, или 2%.

Замыкает тройку – ответственность, ее указали 35,4 тыс. раз (2%).

Далее идут организаторские навыки, обучение и развитие, умение работать в коллективе, работа с большим объемом информации, точность и внимательность к деталям, клиентоориентированность, деловая коммуникация, ориентация на результат и навыки межличностного общения (по 1%).

«Работодатели ищут сотрудников, умеющих эффективно общаться и работать в команде – без этого даже самые сильные профессионалы теряют результативность. Собственно, поэтому почти треть требований в вакансиях – это именно «софты», то есть «мягкие», надпрофессиональные качества. Они помогают адаптироваться к постоянным изменениям, будь то новые технологии или неожиданные задачи», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.

Среди профессиональных навыков первое место занимает использование ПК – 44,3 тыс. упоминаний в вакансиях, или 2% от всех указанных компетенций. На втором месте грамотная речь: 43,1 тыс. упоминаний (2%). Третьими по востребованности стали активные продажи – 42,6 тыс. упоминаний (2%). Далее идут: телефонные переговоры, навыки продаж, деловая переписка, заключение договоров, поиск и привлечение клиентов, консультирование клиентов, техническое обслуживание, знание устройства автомобиля, ремонтные работы, ведение переговоров, прямые продажи, строительство, контроль качества и B2B-продажи.

Самыми востребованными цифровыми навыками в СФО стали работа в системе для автоматизации бизнеса «1С: Предприятие» (10 тыс. упоминаний), AutoCAD (8,8 тыс. упоминаний) и «1С: Бухгалтерия» (5,4 тыс. упоминаний).