МегаФон расширил LTE в Хомутово

Оператор установил дополнительное телеком‑оборудование в Хомутово, которое усилило сигнал связи и обеспечило скорости загрузки данных до 100 Мбит/с.

В Хомутово проживают около 25 тысяч человек, которые регулярно сидят в соцсетях, активно общаются в мессенджерах, смотрят фильмы и слушают музыку, удаленно работают и решают другие задачи в режиме онлайн. В среднем обладатели «зеленых» сим-карт каждый месяц генерируют здесь порядка 63 ТБ трафика. Такая высокая нагрузка на сеть служит сигналом для расширения инфраструктуры.

Дополнительное оборудование поддерживает различные частотные диапазоны. Они позволяют одновременно пользоваться интернетом и сотовой связью большому количеству активных пользователей и обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий.

Новая базовая станция располагается на окраине села. Это значит, что значительные улучшения в работе сети почувствовали жители соседних поселений, а также водители и пассажиры, проезжающие по Качугскому тракту.

«Хомутово – динамически развивающаяся территория, с каждым годом туда переезжает все больше людей, в том числе молодежь и семьи с детьми, строятся новые дома, появляется новая социальная инфраструктура. Качественная связь и быстрый интернет здесь крайне востребованы, это подтверждает статистика: объем передачи данных увеличился на 13% год к году, а рост голосового трафика составил 5%», – прокомментировал Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.


