Аэрофлот сократил перевозки в 2025 году почти на 2%

«Аэрофлот» по итогам 2025 года перевез 29,5 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. При этом пассажирооборот вырос на 6% г/г, до 99,9 млрд пассажиро-километров. Формально компания летает больше и дальше, но делает это с меньшим количеством пассажиров.

«Ключевая внутренняя причина снижения трафика заключается в программе «Шаттл», запущенной летом 2024 года. В ее рамках перевозки на самом массовом направлении Москва – Санкт-Петербург были переданы авиакомпании «Россия». Для группы это нейтрально, но для материнского перевозчика означает механическое сокращение пассажиропотока без ухудшения операционного качества. Фактически «Аэрофлот» сознательно отдал объемы в пользу оптимизации маршрутной сети и загрузки более доходных направлений», – сообщил Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, внешние факторы, на которые ссылается компания, вероятнее всего связаны с сохраняющимися ограничениями международных полетов, дефицитом воздушных судов и ограничениями по лизингу и обслуживанию флота. Эти факторы не критичны, но продолжают сдерживать восстановление перевозок до докризисных уровней.

«Для финансовых результатов 2025 года снижение пассажиропотока не выглядит драматичным. Рост пассажирооборота говорит о более длинных маршрутах и, как правило, более высоком среднем чеке. В сочетании с контролем затрат и субсидированием отдельных направлений это позволяет рассчитывать на сохранение положительной операционной рентабельности. Последние квартальные результаты показывали устойчивую выручку, положительный EBITDA и контролируемую долговую нагрузку, что снижает риски по итогам всего 2025 года», – говорит Владимир Чернов.

В базовом сценарии Freedom Finance сохраняет ранее обозначенный таргет по акциям «Аэрофлота» на горизонте 6–12 месяцев в диапазоне 60–65 руб. Потенциал роста остается умеренным и напрямую зависит от динамики внутренних перевозок, решений по флоту и постепенного расширения международной географии.