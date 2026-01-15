Трамп похвалился низким торговым дефицитом благодаря своим пошлинам

Американский президент Дональд Трамп объявил, что торговый дефицит США опустился до минимальной отметки с 2009 года. Причина успеха, по его словам, кроется в введении таможенных пошлин, которые, по мнению Трампа, оказывают благотворное воздействие на экономику и способствуют укреплению национальной безопасности.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social глава Белого дома подчеркнул: «Нашего небывалого достижения удалось добиться исключительно благодаря моим действиям по введению разумных тарифов, защищающих наши рабочие места и промышленность». Далее Трамп упомянул ожидаемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) США до более чем 5%, подчеркивая, что в предыдущие годы он снижался на 1,5% из-за неэффективной политики оппозиции.

В качестве подтверждения Трамп сослался на опубликованный 8 января отчёт Управления экономического анализа США, согласно которому торговый дефицит снизился до $29,4 млрд — это на $18,8 млрд меньше, чем месяцем ранее. Стоит отметить, что в марте 2025 года, накануне ввода пошлин, дефицит составлял внушительные $140,5 млрд, что демонстрирует значительный прогресс в устранении дисбаланса внешней торговли.