Пенсии более 602 тысяч жителей Иркутской области проиндексированы на 7,6%

Страховые пенсии жителей Иркутской области увеличены на 7,6% в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России, отметив, что средний размер страховой пенсии по старости в Приангарье после индексации вырос на 2 тыс. рублей и составил около 28,6 тыс. рублей.

«Напомню, что начиная с прошлого года, индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. В общей сложности, увеличение затронуло 602 тысячи получателей региона», – отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров. Из этого числа 526,5 тысячи человек являются неработающими пенсионерами, а 75,5 тысячи продолжают трудовую деятельность.

Повышение также коснулось страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Одновременно были проиндексированы стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, которые являются ключевыми расчетными показателями.