Дерипаска призывает учиться у Китая, чей профицит внешней торговли достиг $1,2 трлн

Бизнесмен Олег Дерипаска обратил внимание на выдающийся успех Китая, завершившего 2025 год с беспрецедентным торговым профицитом в размере $1,2 триллиона долларов. Этот показатель оказался лучшим за всю историю КНР и максимальным среди всех государств планеты. Дерипаска выразил мнение, что российским властям следовало бы внимательно изучить и применить успешный опыт своего восточного соседа.

«Китай закончил год с рекордным профицитом внешней торговли в $1,2 трлн. И не допустил укрепления юаня по отношению к валютам основных торговых партнёров и сумел не пожертвовать конкурентоспособностью своих предприятий и доходами бюджета для дальнейшего развития экономики. Берём пример. Ну или тихо и смиренно об этом мечтаем», — написал Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.

Дерипаска ранее раскритиковал действия Центрального банка России, настаивая, что его политика по поддержанию высокого курса рубля и высоких ставок контрпродуктивна: «Безрассудная политика по повышению курса рубля в условиях осознанной девальвации доллара руководством США лишает любые мечты о быстром выходе российской экономики из кризиса реального смысла».

Агентство Bloomberg сообщило, что с начала 2025 года рубль укрепился на 45% и вошёл в список пяти самых выгодных мировых активов по спотовой доходности. Агентство связывает это с резким снижением спроса на иностранную валюту в России из-за санкций Запада. Одновременно ужесточившаяся денежно-кредитная политика сделала рублёвую ликвидность привлекательной для инвесторов, а поддержка курсу рубля оказывает и продажа иностранной валюты Банком России. Ключевая ставка Центробанка долго держалась на высоких уровнях, а затем была снижена до 16%.

Однако Институт экономики роста имени Столыпина предупреждает, что слишком сильное укрепление рубля может поставить крест на планах выхода России из кризиса, ухудшив международную конкурентоспособность отечественной продукции.

Сегодня стало известно, что инфляция в России внезапно разогналась за две недели января до 1,26% . При этом эксперты полагают, что полное влияние недавно принятых налоговых изменений ещё не проявилось в полной мере.