Персонал Иркутской электросетевой компании переведен в режим повышенной готовности из-за морозов

Иркутская электросетевая компания перевела свой персонал в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым наступлением крещенских морозов. Более 1200 сетевиков, порядка 210 бригад и свыше 500 единиц техники приведены в состояние готовности для моментального реагирования на возможные аварийные ситуации в энергосетях.

«Порядка 210 бригад, свыше 500 единиц техники, 24 дизель-генератора будут находиться на дежурстве и в случае осложнения обстановки моментально направятся в любую точку области для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций», – сообщили в компании.

Для обеспечения надежности работы энергосистемы в сложных погодных условиях на дежурство также поставлены 24 дизель-генератора.


