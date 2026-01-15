Названы самые популярные в Иркутской области имена для новорожденных

Среди мальчиков уже более пяти лет лидирует имя Артем, а среди девочек – имя София. Несмотря на растущий интерес к оригинальным именам, классические варианты остаются наиболее востребованными.

Среди мужских имен лидирует Артем. На втором месте расположилось имя Михаил, третье занимает имя Александр. В пятерке также Матвей, Тимофей и Роман.

Девочек чаще всего называют именем София, второе по популярности – Ева. Далее идут: Виктория, Варвара, Анна и Василиса.

Некоторые родители стремятся выделиться и выбрать редкие имена для своих детей.

Такими именами в 2025 году для девочек стали: Авелина, Аксения, Алимпиада, Ангел, Белла, Дженифер, Джульетта, Зара, Зинаида, Инга, Кассандра, Луна, Марфа, Медея, Санта, Светолика, Фекла, Фелиция, Эра, Ярославна.

Среди мальчиков – Антип, Архип, Борислав, Виссарион, Витольд, Владимир-Феликс, Герасим, Дементий, Захарий, Кристофер, Лавр, Лазарь, Мирон-Вулкан, Нектарий, Никодим, Ричард, Ролан, Севастьян, Серкан, Стефан-Александр.