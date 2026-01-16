Топ-15 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 16,5% годовых

Эксперты отмечают, что главным драйвером ситуации на рынке финансовых инструментов в наступающем 2026 году станет станет траектория снижения ключевой ставки Банка России.

Аналитики полагают, что снижение доходности по облигациям не обязательно негативно скажется на конечных доходах инвесторов. Причина в том, что сокращение номинальных доходов компенсируется ростом рыночной стоимости облигаций, особенно долгосрочных государственных займов (ОФЗ). Полная доходность российского долгового рынка даже при снижении доходности может составить от 15 до 20% годовых благодаря влиянию переоценки рыночных котировок.

Кроме того, аналитики подчёркивают преимущества консервативных инструментов, таких как банковские депозиты и качественные облигации, особенно в условиях неопределённости. В отличие от акций, облигации предоставляют стабильный поток выплат и обладают меньшей волатильностью.

Хотя в течение года ожидается плавное снижение ключевой ставки, банковские вклады всё равно останутся востребованными среди консервативных инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению доходности, банки продолжат предлагать конкурентоспособные условия по депозитам в течение начала 2026 года.

Портал SIA.RU представляет рейтинг 15 лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 16 января 2026 года. Максимальные ставки составляют от 14,50% до 16,50% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 14 января 2024 года, с суммой вклада до 1 млн 400 тыс. рублей. (базовый лимит страхового возмещения по вкладам на начало 2026 года в одном банке для физических лиц и ИП). Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-15 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 января 2026 года

(Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )