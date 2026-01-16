Топ-15 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 16,5% годовых

Эксперты отмечают, что главным драйвером ситуации на рынке финансовых инструментов в наступающем 2026 году станет станет траектория снижения ключевой ставки Банка России.
Аналитики полагают, что снижение доходности по облигациям не обязательно негативно скажется на конечных доходах инвесторов. Причина в том, что сокращение номинальных доходов компенсируется ростом рыночной стоимости облигаций, особенно долгосрочных государственных займов (ОФЗ). Полная доходность российского долгового рынка даже при снижении доходности может составить от 15 до 20% годовых благодаря влиянию переоценки рыночных котировок.
Кроме того, аналитики подчёркивают преимущества консервативных инструментов, таких как банковские депозиты и качественные облигации, особенно в условиях неопределённости. В отличие от акций, облигации предоставляют стабильный поток выплат и обладают меньшей волатильностью.
Хотя в течение года ожидается плавное снижение ключевой ставки, банковские вклады всё равно останутся востребованными среди консервативных инвесторов, стремящихся минимизировать риски.
Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению доходности, банки продолжат предлагать конкурентоспособные условия по депозитам в течение начала 2026 года.
Портал SIA.RU представляет рейтинг 15 лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 16 января 2026 года. Максимальные ставки составляют от 14,50% до 16,50% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 14 января 2024 года, с суммой вклада до 1 млн 400 тыс. рублей. (базовый лимит страхового возмещения по вкладам на начало 2026 года в одном банке для физических лиц и ИП). Вклады были проранжированы по ставке.
ТОП-15 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 января 2026 года
(Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, руб
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|Доп-но
|Банк "Приморье"
|16,50%
|-
|Альфа-Банк
|16,25%
|На новые деньги
|Россельхозбанк
|16,10%
|-
|РЕАЛИСТ БАНК
|Реально выгодный (для новых денег)
|16,05%
|На новые деньги
|Солид Банк
|16,00%
|-
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|15,50%
|На новые деньги
|Байкальский банк ПАО Сбербанк
|15,50%
|10 000
|На новые деньги
|Инго Банк
|15,25%
|-
|Банк УРАЛСИБ
|15,20%
|-
|Банк Солидарность
|15,10%
|-
|Братский АНКБ
|15,00%
|10 000
|-
|Дальневосточный банк
|Вклад «Новые возможности» / «Новые возможности онлайн»
|15,00%
|50 000
|-
|Примсоцбанк
|15,00%
|-
|Цифра банк
|15,00%
|-
|Байкалкредобанк
|14,50%
|500 000
|-