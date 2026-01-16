Новости

Топ-15 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 16,5% годовых

Эксперты отмечают, что главным драйвером ситуации на рынке финансовых инструментов в наступающем 2026 году станет станет траектория снижения ключевой ставки Банка России.

Аналитики полагают, что снижение доходности по облигациям не обязательно негативно скажется на конечных доходах инвесторов. Причина в том, что сокращение номинальных доходов компенсируется ростом рыночной стоимости облигаций, особенно долгосрочных государственных займов (ОФЗ). Полная доходность российского долгового рынка даже при снижении доходности может составить от 15 до 20% годовых благодаря влиянию переоценки рыночных котировок.

Кроме того, аналитики подчёркивают преимущества консервативных инструментов, таких как банковские депозиты и качественные облигации, особенно в условиях неопределённости. В отличие от акций, облигации предоставляют стабильный поток выплат и обладают меньшей волатильностью.

Хотя в течение года  ожидается плавное снижение ключевой ставки, банковские вклады всё равно останутся востребованными среди консервативных  инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению доходности, банки продолжат предлагать конкурентоспособные условия по депозитам в течение начала 2026 года.

Портал SIA.RU представляет рейтинг 15 лучших предложений по вкладам в банках Иркутска на 16 января 2026 года. Максимальные ставки составляют от 14,50% до 16,50% годовых. Отбор производился среди стандартных вкладов без дополнительных условий, таких как покупка паев инвестиционных фондов, страхование жизни или имущества, участие в зарплатных проектах банка и другие. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 14 января 2024 года, с суммой вклада до 1 млн 400 тыс. рублей.  (базовый лимит страхового возмещения по вкладам  на начало 2026 года в одном банке для физических лиц и ИП). Вклады были проранжированы по ставке.

ТОП-15 самых выгодных вкладов в Иркутске на 16 января 2026 года

(Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

Банк Название Ставка, % Сумма от, руб Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие Доп-но
1 Банк "Приморье" Подарок + 16,50% 1 000 000 1 мес По окончании Нет / Нет -
2 Альфа-Банк Альфа-Вклад. Новые деньги 16,25% 50 000 4 мес Ежемесячно Нет / Нет На новые деньги
3 Россельхозбанк Премиум Доходный. Онлайн 16,10% 500 000 3 мес По окончании Нет / Нет -
4 РЕАЛИСТ БАНК Реально выгодный (для новых денег) 16,05% 10 000 3 мес Ежемесячно Нет / Нет На новые деньги
5 Солид Банк Мандарин 16,00% 30 000 3 мес По окончании Нет / Нет -
6-7 Азиатско-Тихоокеанский Банк Новые деньги 15,50% 50 000 6 мес По окончании Нет / Нет На новые деньги
6-7 Байкальский банк ПАО Сбербанк Вклад "Лучший %". Онлайн 15,50% 10 000 3 мес По окончании Нет / Нет На новые деньги
8 Инго Банк Карамель 15,25% 10 000 3 мес По окончании Нет / Нет -
9 Банк УРАЛСИБ Вклад «Доход» 15,20% 100 000 3 мес По окончании Нет / Нет -
10 Банк Солидарность Солидарность. Нам 35! 15,10% 10 000 4 мес Каждые 30 дн Нет / Да -
11-14 Братский АНКБ Сберегательный 15,00% 10 000 3 мес Ежемесячно Нет / Нет -
11-14 Дальневосточный банк Вклад «Новые возможности» / «Новые возможности онлайн» 15,00% 50 000 2 мес Ежемесячно Нет / Нет -
11-14 Примсоцбанк Надежный 15,00% 10 000 6 мес По окончании Нет / Да -
11-14 Цифра банк Ключевой 15,00% 100 000 2 года Ежемесячно Нет / Нет -
15 Байкалкредобанк Почетный клиент 14,50% 500 000 3 мес Ежемесячно Да / Нет -

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
