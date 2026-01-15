«Байкалкредобанк» предлагает выгодные кредиты с невысокой ПСК

Клиенты Байкалкредобанка теперь могут воспользоваться новыми выгодными условиями кредитов с низкой полной стоимостью займа (ПСК). Программа доступна физическим лицам, имеющим подтвержденный доход, а также при наличии поручителя или созаемщика. Новые условия действуют с 13 января 2026 года.

«Мы понимаем важность прозрачности условий кредита для наших клиентов, именно поэтому предлагаем кредиты с минимальной полной стоимостью. Наши специалисты готовы подобрать оптимальное решение исходя из ваших целей и потребностей», — сообщили представители банка.

Для детального ознакомления с условиями кредитования рекомендуется посетить официальный сайт Байкалкредобанка в разделе «Кредитование физических лиц».

Звоните и приходите в ближайшее отделение Байкалкредобанка для консультации и оформления кредита: