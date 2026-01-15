Зимняя смена в лагере «Звездный» для детей и взрослых с ОВЗ пройдет при поддержке Фонда Марины Седых

В оздоровительном лагере «Звездный» с 16 по 18 января состоится специализированная зимняя смена для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), организованная при поддержке Благотворительного фонда Марины Седых.

Проект реализуется с 2021 года совместно с Иркутской областной общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга». В 2026 году программа проводится в пятый раз.

Участниками смены станут более 100 человек, включая детей и взрослых с ОВЗ, членов их семей и педагогов-волонтеров. Программа направлена на комплексную реабилитацию и социальную адаптацию и включает образовательные тренинги, мастер-классы, психологическую поддержку семей, а также творческие и спортивные активности, командные мероприятия.

Помимо организации смены, Фонд Марины Седых совместно с общественной организацией «Радуга» реализует инициативы по развитию инклюзивной среды. В их числе — психологические консультации для семей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, и тематические вебинары. Реализация данных проектов будет продолжена в текущем году.

Благотворительный фонд Марины Седых на протяжении 11 лет реализует социальные, экологические и культурные инициативы. Ключевые направления деятельности фонда включают поддержку материнства и детства, содействие медицинским учреждениям, развитие детско-юношеского спорта и адресную помощь социально незащищенным категориям граждан. Среди основных программ фонда — «Здоровье — детям!», «Реабилитация», «День Победы» и «Школьный портфель».