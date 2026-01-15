Из Иркутска в отпуск дешевле: S7 Airlines устраивает зимнюю распродажу билетов

Авиакомпания S7 Airlines объявила о зимней распродаже авиабилетов, скидки достигают 50% на внутренние и международные перелёты. Акция продлится всего три дня — с 14 по 16 января 2026 года. Важное условие: специальные цены действуют только при покупке билета туда-обратно.

Фото https://pixabay.com/

Куда можно слетать по выгодным тарифам?

Из основных аэропортов отправления акции:

- Москва: прямые рейсы в Сочи от 7 212 руб. и в Дубай от 15 213 руб..

- Новосибирск: полет в Сочи доступен от 13 948 руб., в Чебоксары — от 9 900 руб., а новый маршрут в китайский город Сиань обойдётся от 14 833 руб.

- Владивосток: перелёт в Шанхай возможен от 13 525 руб.

Как сэкономить иркутянам?

Иркутяне смогут выгодно отправиться в путешествие благодаря следующим спецпредложениям:

- Во Владивосток от 11 198 руб.;

- В Якутск от 14 564 руб.;

- В Сочи от 17 862 руб.;

- За границу — в Китай, Гуанчжоу от 15 103 руб.