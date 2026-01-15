Ограничение движения для большегрузов и автобусов введено на Култукском тракте в Иркутской области

На федеральной автомобильной дороге Р-258 «Байкал» в Иркутской области введено временное ограничение движения для грузового транспорта и автобусов. Ограничение касается направления в сторону города Слюдянка на участке с 45 по 100 километр трассы. Движение в противоположном направлении, в сторону города Шелехова, остается свободным.

«На федеральной дороге Р-258 «Байкал» с 45 по 100 километр в сторону г. Слюдянка (в одном направлении) введено ограничение движения для большегрузов и автобусов», – сообщают в Госавтоинспекции региона. На месте работают ремонтные бригады и четыре экипажа дорожно-патрульной службы.

Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, особенно в связи с понижением температуры. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и воздерживаться от опасных маневров. О возобновлении полноценного движения будет сообщено дополнительно.