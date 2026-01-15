Серебро бьет рекорды роста (+29%), золото укрепляется на 6% с начала 2026 года

Цены драгметаллов 14 января на вечерних торгах показали неоднозначную динамику. Золото подорожало на 0,51%, до $4622,4 за тройскую унцию, по-прежнему превышая знаковую отметку в $4600. Мощнейший ценовой рекорд на торгах в среду установило серебро, взлетевшее на 5,9% до $91,4 за унцию, но другие драгметаллы (платина и палладий) продолжили движение вниз.

– С начала 2026 года золото подорожало на 6%, а серебро за неполные полмесяца выросло в цене уже на 29%. Весьма интересным является более высокая стоимость золота (на 10-15%) в Китае на Шанхайской бирже, чем в Лондоне на ICE. Это говорит о повышенном спросе в Китае и в Азии в целом на золото как инвестиционный актив, а также, возможно, о скупке золота на бирже центральными банками азиатских стран, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Долларовый индекс DXY в среду упал на 0,15%, снова опустившись ниже знаковых 99 пунктов, скорее всего, на фоне возможного военного конфликта между Ираном и США, который, если состоится (мы полагаем, что его вероятность не слишком высока), окажется для США большой проблемой, которая будет несравнима с лёгкой «прогулкой» американского спецназа в Венесуэлу.

– Несмотря на то, что с высокой вероятностью ФРС США не будет снижать процентную ставку, доверие инвесторов к доллару США и вообще к США как к надёжному партнёру для стран Запада и НАТО, похоже, заметно снизилось, судя по динамике индекса доллара DXY. А это означает возможные новые ценовые рекорды в золоте и особенно в серебре. В ближайший месяц цена золота, по нашему прогнозу, может колебаться в коридоре $4600-4700 за тройскую унцию, цена серебра – в диапазоне $90-100 за унцию, – резюмирует Наталья Мильчакова.