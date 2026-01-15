Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
ЕС понижает потолок цен на российскую нефть до $44,1

Европейский Союз объявил о снижении ценового лимита на российскую нефть до уровня $44,1 за баррель с 1 февраля 2026 года. Это решение было принято Советом ЕС и опубликовано официально. Данная мера стала второй волной снижения потолка цен после первоначального установления лимита в размере $60 за баррель в декабре 2022 года и последующего понижения до $47,6 в сентябре 2025 года, передаёт РБК.

Ранее принятый предел действовал до конца января текущего года. Решение ограничить цены на нефть и нефтепродукты объясняется желанием Евросоюза уменьшить финансовые поступления России, используемый для финансирования операций на Украине.

Важно отметить, что российские власти ввели ответные меры, запрещающие продажу нефти и продуктов нефтепереработки странам, поддерживающим ограничение цен. Эти меры были многократно пролонгированы и действуют вплоть до середины 2026 года.

Какие последствия ожидают Россию?

По мнению вице-премьера Александра Новака, введение потолков не оказывает существенного влияния на объёмы поставок российской нефти. «Я могу исходить из того, что, когда был установлен потолок $60, это не повлияло. Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять».

Однако аналитики считают, что падение мировых цен на сырье, которое наблюдается параллельно снижению потолка, влияет на бюджет страны и вынуждает искать альтернативные рынки сбыта.


