Новый «потолок цен» не приведет к значительному сокращению экспорта нефти из России

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть на 7,3% — с $47,6 до $44,1 за баррель.

– На наш взгляд, это не приведет к существенному падению поставок нефти из России морским путем. В декабре танкерный экспорт вырос на 9,3% м/м, до 455 тыс. тонн в сутки, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В январе не исключаем умеренную коррекцию показателя из-за сложных погодных условий и захвата США танкера, перевозившего венесуэльскую нефть под российским флагом. В то же время высокий спрос в Китае и Индии при одновременной нехватке мощностей для существенного увеличения добычи и экспорта нефти в странах ОПЕК, а также по причине перенаправления поставок венесуэльской нефти из Азии в США обеспечат стабильность поставок жидких углеводородов из РФ.

Дисконт Urals к Brent в декабре 2025 года вырос до $25–27 за баррель. Таким образом, Россия продает нефть своим постоянным клиентам дешевле, чем предполагают новые ограничения ЕС. Теоретически Евросоюз может полностью запретить судоходным компаниям перевозить нефть из России независимо от цен. Однако это нанесло бы удар по европейскому бизнесу, особенно в Греции и на Мальте.

– Решение о новом потолке цен отдаляет начало переговорного процесса между Россией и Евросоюзом по украинскому вопросу. На динамику мировых цен на нефть данное решение Евросоюза влияния практически не окажет. Рынок в гораздо больше обеспокоен событиями в Венесуэле и в Иране, – резюмирует Наталья Мильчакова.


