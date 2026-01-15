Новости

Новые инструменты закупили для музыкальных школ Иркутска

В 2026 году несколько детских музыкальных школ и школ искусств Иркутска будут оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. Их получат три учреждения.

Детской музыкальной школе № 1 передадут 11 новых инструментов, в основном отечественного производства. Среди них – две мастеровые гитары, концертные домры и балалайки, а также саксофоны для духового отделения.

Детская музыкальная школа № 2 также пополнит свой фонд. В нее поступят акустические пианино, виолончели, баяны, флейты, труба и гитара. Помимо инструментов, будет закуплена современная интерактивная панель для занятий по теоретическим дисциплинам, учебные пособия и нотный репертуар.

Детская школа искусств № 5, ставшая победителем конкурсного отбора по данной программе еще в 2024 году, планирует приобрести акустический кабинетный рояль, виолончели, баяны, скрипки, а также новую мебель и учебно-методическую литературу.


