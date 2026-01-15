Новости

Полный запрет WhatsApp в России объявлен неизбежным

По словам зампреда Комитета Государственной Думы по информационной политике Андрея Свинцова, в течение текущего года Роскомнадзор введёт полный запрет на использование сервиса WhatsApp* в России. 

"В ближайшее время Роскомнадзор планирует принять ряд мер, направленных на полное ограничение функционирования WhatsApp. Причина очевидна: владельцем приложения является компания Meta, объявленная в России экстремистской организацией. Жёсткость принятых решений обусловлена подготовкой к выборам, когда обеспечение национальной безопасности становится приоритетом номер один," – подчеркнул Свинцов.

Сам парламентарий рассказал, что среди его окружения многие пользователи успели отказаться от WhatsApp ещё раньше, перейдя либо на русскоязычный аналог Max, либо популярнейший сервис Telegram.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
