Минфин ограничит крупные сделки наличными свыше пяти миллионов рублей

Министерство финансов РФ выступило с инициативой ограничить государственную регистрацию сделок, заключаемых физическими и юридическими лицами, если сумма расчета превышает пять миллионов рублей единовременно или общая стоимость аналогичных сделок за календарный месяц достигает пятидесяти миллионов рублей. Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", передаёт Интерфакс.

Целью нововведения является пресечение оборота крупных сумм наличных денежных средств сомнительного происхождения. Сейчас законодательство позволяет физическим лицам осуществлять расчеты наличными средствами практически без ограничений, что создает условия для легализации доходов, полученных незаконным путем. Запрет на государственную регистрацию таких сделок станет важным инструментом борьбы с отмыванием незаконно добытых средств.

Президент России Владимир Путин в декабре обратился к Совету по стратегическому развитию и национальным проектам с призывом активизировать усилия по контролю за движением наличных средств в целях "обеления" экономики страны.

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что данная инициатива реализуется в рамках отдельного комплексного плана действий, охватывающего разные отрасли экономики. Основная цель плана заключается в стимулировании перехода на безналичные формы оплаты, способствующие повышению открытости и снижению доли теневого рынка.

Примеры подобного ужесточения контроля за крупными платежами встречаются и в других странах. Например, в Узбекистане недавно было принято решение ввести аналогичные ограничения на операции с наличностью, начиная с 1 апреля 2026 года. В стране теперь нельзя оплачивать дорогостоящие товары и услуги, такие как недвижимость, транспортные средства определенных категорий, топливо и коммунальные услуги, используя наличные деньги сверх определенной пороговой суммы. Этот опыт показывает стремление государств противодействовать росту серого сектора экономики посредством строгих регуляторных мер.