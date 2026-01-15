Около 900 человек будут обеспечивать безопасность в Иркутской области во время Крещения

При праздновании Крещения Господня для создания безопасных условий при проведении обрядов на водоемах будет привлечено около 900 сотрудников МЧС России в Иркутской области. Они будут дежурить с 18 по 20 января.

Фото: ГУ МЧС России по Ирктской области

В строгом соответствии с методическими рекомендациями МЧС России в этом году муниципалитеты планируют оборудовать 75 иорданей в 48 населенных пунктах: 40 – для купания, 35 – для забора воды, но с учетом складывающейся ледовой обстановки их число может быть изменено.

«В местах массового купания на береговой линии планируется развернуть 42 пункта обогрева, а в ряде муниципалитетов – 20 пунктов питания. В вечернее и ночное время предусмотрено их освещение», – поделился начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

Прежде чем принять решение о купании, следует оценить состояние здоровья, проконсультироваться с врачом.