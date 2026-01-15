Названы самые востребованные на каникулах турмаршруты в Иркутской области

Специалисты «Заповедного Прибайкалья» назвали турмаршруты, которые были самыми популярными на зимних каникулах 2026 года. Чаще всего люди посещали остров Ольхон.

«Самым востребованным в первые дни нового года оказался маршрут «Север острова Ольхон», его выбрали более 300 человек. Причины очевидны: именно здесь можно найти уникальные природные пейзажи, знаменитые скалы, захватывающие панорамы, словно специально созданные для фотосессий и отдыха среди первозданной природы», – рассказали в пресс-службе организации.

Южную часть Ольхона посетили более 100 человек, отметившие новогодние праздники пешими походами по снегу и пикниками. На Малом море с островами побывали более 70 гостей: их привлек процесс ледостава в заливах.

На четвертом месте по популярности – исток Ангары с маршрутом «Порт Байкал». Незамерзающее русло реки с большими стаями зимующих птиц и история Кругобайкальской железной дороги пришлись по вкусу более чем 70 посетителям.

Тажеранские степи стали целью путешествий для 45 человек, которые исследовали ландшафты пешком и на авто, а также получили возможность почувствовать единение с суровой природой в долине Каменных духов. Чуть меньше – 30 гостей – оформили разрешение на маршрут «Черноруд – Сарма – Курма», где окунулись в атмосферу праздничного Байкала на населенном побережье и полюбовались пустынными заливами и бухтами.

Привлекательный для семейного отдыха маршрут «Сухое озеро» на зимних каникулах официально посетили 16 человек: люди оценили интерактивное оборудование на треке, покормили ручных поползней, загадали желания у «женского» и «мужского» камней и попытались отыскать под снегом водоем, в честь которого назван маршрут.