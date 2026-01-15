Озвучены самые редкие и популярные имена новорожденных в Иркутской области

Служба ЗАГС Иркутской области озвучила самые редкие и популярные имена, которыми называли детей жители в течение минувшего года.

«Несмотря на то, что в последнее время родители все чаще дают ребенку оригинальное имя, популярными остаются классические имена. Среди мальчиков пальму первенства удерживает Артем – так называют сыновей большинство родителей. На втором месте расположилось имя Михаил, третье место занимает имя Александр. В топ-5 также входят Матвей, Тимофей и Роман», – пояснили в службе.

Рейтинг наиболее популярных имен для девочек возглавило имя София, на втором месте –Ева. Кроме того, судя по многолетней статистике, больше всего на детских площадках также Викторий, Варвар, Анн и Василис.

Некоторые родители стремятся выделиться и выбрать редкие имена для своих детей. Такими среди женских стали Авелина, Аксения, Алимпиада, Ангел, Белла, Дженифер, Джульетта, Зара, Зинаида, Инга, Кассандра, Луна, Марфа, Медея, Санта, Светолика, Фекла, Фелиция, Эра, Ярославна. Среди мальчиков – Антип, Архип, Борислав, Виссарион, Витольд, Владимир-Феликс, Герасим, Дементий, Захарий, Кристофер, Лавр, Лазарь, Мирон-Вулкан, Нектарий, Никодим, Ричард, Ролан, Севастьян, Серкан, Стефан-Александр.