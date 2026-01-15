Новости

Японский ресторан в центре Иркутска закрыли после двух лет работы

Накануне в Иркутске прекратил работу ресторан Hiro Izakaya. Заведение было открыто чуть более 2 лет назад в центре города.

«Мы закрываем ресторан навсегда и хотим провести этот день вместе с вами. Спасибо каждому, кто был с нами все это время – за доверие, теплые слова, улыбки и атмосферу, которую мы создавали вместе», – сообщается в соцсетях заведения.

Hiro Izakaya – японский ресторан, который работал в центре Иркутска с октября 2023 года. Заведение находилось в ресторанном дворике рядом с ТЦ «Карамель» и входило в ресторанный холдинг RedRock. В Hiro Izakaya подавали различные блюда, в том числе суши, роллы, рамен, онигири и другое.

