Братчанин пожаловался на сугробы выше людей

Жители города Братска Иркутской области пожаловались на огромные сугробы на одной из улиц города: из-за их размера не видно людей, которые стоят возле пешеходного перехода.

О проблеме, по данным регионального правительства, сообщил местный житель. Он попросил направить в соответствующие службы обращение о необходимости расчистки территории. После этого к месту отправилась городская Дорожная служба, которая привела участок в порядок.

По данным областного правительства, платформа обратной связи работает во взаимодействии с порталом «Госуслуги»: воспользоваться ей могут все желающие. Перейти на платформу также можно через госпаблики – официальные страницы органов власти в социальных сетях, где размещены виджеты «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение».